İstanbul'da kar alarmı! AFAD harekete geçti hazırlıklar tamam

İstanbul'da havalar geçtiğimiz haftalara göre soğumaya başlarken kar için de hazırlıklar başladı. Kentte birçok yol kenarlarına tuz kutuları konuldu. Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, kar yağışlarının ne zaman başlayacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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İstanbul'da hava sıcaklıkları geçtiğimiz yıla göre mevsim normali ve üzerinde seyrediyor. Bu hafta ise havalar geçtiğimiz haftalara göre soğurken kar için de İstanbul'da önlemler alınmaya başlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığından AFAD'da kışa hazırlık toplantısı yapıldı. İBB tarafından belirli bölgelere karla mücadele için tuz kutuları konuldu ama İstanbul'da bir süre daha kar beklenmiyor. Aralık ayının başındaysa ticari araçlara zorunlu kar lastiği uygulaması başlamıştı.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, 7 günlük bir tahmin yapabileceklerini ifade ederek, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

Kar yağışı ne zaman?

Ocak ayından itibaren kar yağışının başlayacağını ifade eden Macit şöyle devam etti:

Ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz. İç bölgelerde kar yağması için -1 , -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz. Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha aralık ve ocak ayımız var. Beklemekte fayda var."