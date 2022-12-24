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Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), meclis toplantısında, yeni yıldan itibaren ekmek fiyatlarının değişeceğini açıklamasının ardından bir ilde daha ekmeğe zam geldi.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), meclis toplantısında açıkladığı zam kararının ardından Erzincan’da 4 TL olan ekmeğe zam geldi.

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde Erzincan’da Kemaliye, Kemah, Refahiye, Çayırlı, Tercan, Otlukbeli, İliç ve Üzümlü ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafının talepleri doğrultusunda toplanan Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonundan çıkan kararda 210 gram ekmeğin fiyatı artan maliyet girdilerini öne sürerek 5 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

210 gr. Somun Ekmek 5.00 TL
80 gr. Simit 5.00 TL
80 gr. Poğaça 5.00 TL
70 gr. Börek 5.00 TL
270 gr. Mercan Ekmeği 6.50 TL
120 gr. Tandır Ekmeği 4.00 TL

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