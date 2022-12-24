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İTO ekmeğe zam yaptı gözler Halk Ekmek'te! Peki zam gelecek mi?

İTO ekmeğe zam yaptı gözler Halk Ekmek'te! Peki zam gelecek mi?

Asgari ücret artışıyla birlikte zam haberleri de ardı sıra gelmeye devam ediyor. Henüz yeni yıla girmeden gıdadan hizmete kadar akla gelebilecek her şeyde yapılan zamdan sofraların temel gıdası olan ekmek de nasibini aldı. 200 gram ekmek 5 liraya çıktı. Peki Halk Ekmek fiyatı kaç para oldu, zam geldi mi?

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İTO'ya bağlı fırınlarda yapılan zamla 4 lira olan ekmeğin 5 liraya çıkmasıyla birlikte gözler İBB Halk Ekmek'e çevrildi. Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, dayanabilecekleri noktaya kadar zam yapmayacaklarını söyleyerek " 2023 itibarıyla asgari ücretin, enerji giderlerinin ve ekmeğin en büyük girdisi olan un fiyatlarının hangi seviyelerde seyredeceği İstanbul Halk Ekmek’in fiyat artış politikasını belirleyecek." ifadelerini kaydetti.

İstanbul'da son olarak Temmuz ayında yapılan zamla 4 liraya çıkan ekmek üzerinden çok zaman geçmeden İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere 5 liraya yükseltildi.

Yapılan son zamla gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait uygun fiyatta ekmek satan Halk Ekmek'e çevrildi.

"Halk Ekmek özkaynaklarıyla dönüyor"

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'a konuşan İBB Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, İstanbul Halk Ekmek'in İBB bünyesinde tamamen öz kaynaklarıyla dönen bir yapı olduğunu, son zammın Ağustos 2022'nin başında yaptıklarını dile getirdi.

Halk Ekmek'in müdürü, o günden itibaren yıl sonuna kadar ekmeğe zam yapmama ve halkın uygun fiyatlı sürdürülebilir kalitedeki ekmeğe ulaşımını kolaylaştırma adına her türlü artan maliyet artışını kendi içlerinde telafi etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Un fiyatları zammı durumu gösterecek

"Özellikle paketli çeşit ekmeklerimizin satışından elde ettiğimiz kârlılıkla normal ekmek maliyetini dengeliyoruz. 2022’nin sonuna kadar tahminen 410 milyon adetten fazla normal ekmek üretmiş olacağız. Normal ekmek dışındaki çeşit ekmeklerimizin ve diğer unlu mamullerimizin satışının da artması, üretim-satış maliyetlerimizi daha dengeli ve sürdürülebilir kılıyor.

2023 itibarıyla asgari ücretin, enerji giderlerinin ve ekmeğin en büyük girdisi olan un fiyatlarının hangi seviyelerde seyredeceği İstanbul Halk Ekmek’in fiyat artış politikasını belirleyecek. Bir kamu iştiraki olarak kâr amacı gütmeden vatandaşlarımızın iyiliği ve çıkarları doğrultusunda fiyatlarımızı dayanılabileceğimiz en son noktaya kadar korumayı amaçlıyoruz. Eğer ihtiyaç olursa fiyat geçişi kararı İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile görüşülerek kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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