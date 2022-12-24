Ahmet Hakan'dan Özgür Demirtaş iddiası: Hepimizi Silivri'ye gönderir

Ahmet Hakan, asgari ücret artışına itiraz eden ekonomist Özgür Demirtaş'ın üslubunu eleştirince ortalık karıştı. "Sizin Ekonomi ve Finans eğitiminiz var mı?" diyen kendisine saydıran Demirtaş'a Hakan'dan "Demirtaş, yanlışlıkla çok yetkili bir abimiz falan olsa... Soğuktur moğuktur demez valla gönderir hepimizi Silivri’ye" yanıtı geldi.

Abone ol

Asgari ücrete yüzde 54'lük zam sonrası ekonomist Özgür Demirtaş'ın "Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz" sözleri tartışma başlattı.

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında asgari ücret artışı değerlendirilirken Demirtaş'ın sözleri ve üslubu eleştirildi.

Demirtaş da yanıt olarak sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak Hakan'ı ve oradaki konukları hedef aldı.

Demirtaş'ın "Sizin Ekonomi ve Finans eğitiminiz var mı? YOK. Beni konuştuğunuz konuklarınızın Ekonomi ve Finans eğitimi var mı? YOK. Peki ALLAH AŞKINA siz ne konuşuyorsunuz?" sözleri Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti.

"Telefonuma mesajlar silsilesi dayadı"

"Özgür Demirtaş ‘yetkili bir abi’ olsa" başlıklı yazısında Demirtaş'a yanıt veren yazar, "Minnacık bir eleştiri karşısında çileden çıktı Özgür Demirtaş. Hemen sekiz tweet salladı hakkımızda. Hem de Allah ne verdiyse. Hırsını alamamış olacak ki... Bir de telefonuma mesajlar silsilesi dayadı. “Bana niye böyle yaptınız?” falan tadında mesajlar" diye yazdı.

"Nasıl da gösteriyor o Ortadoğulu yüzünü"

Programda Demirtaş ile ilgili daha çok bir üslup eleştirisi yaptıklarını savunan Hakan, sosyal medyayı kullanış biçimini yadırgadıklarını söyleyip şu ifadelere yer verdi:

"En Batılı, en çağdaş görünen biliminsanımız, minnacık bir eleştiri karşısında nasıl da gösteriyor o Ortadoğulu yüzünü.

“Ben herkese her türlü lafı ediyorum, bırakayım bazıları da bana bir iki laf etsin” demiyor. Burnundan kıl aldırmıyor. “Eleştiriye açıklık” diye bir erdemden haberi yok.

Ben şunu anladım bu işten: Özgür Demirtaş, yanlışlıkla çok yetkili bir abimiz falan olsa... Soğuktur moğuktur demez valla gönderir hepimizi Silivri’ye."