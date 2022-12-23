Beşiktaş ile anılan Caner Erkin'le ilgili flaş iddia

Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra ismi uzun zamandır Beşiktaş ile anılan Caner Erkin'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli futbolcunun La Liga'dan üç takımla görüştüğü ileri sürüldü.

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Fatih Karagümrük'te ortaya koyduğu başarılı performansın ardından yeniden büyük bir takımda forma giymek için harekete geçen Caner Erkin için uzun süredir Beşiktaş'a gideceği iddia ediliyordu.

Ligin ilk yarısında 12 maçta sergilediği 6 asistlik performans ile dikkat çeken 34 yaşındaki futbolcunun La Liga'ya transfer olacağı dillenmeye başladı.

La Liga'dan üç takımla görüşüyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tecrübeli sol bek oyuncusu, La Liga ekiplerinden Getafe, Mallorca ve Cadiz ile transfer görüşmelerinde buşunuyor. Caner'in yeni takımının kısa süre içinde metlik kazanması bekleniyor. 34 yaşındaki futbolcu, daha önce Rusya'da CSKA Moskova ve İtalya'da Inter formaları da giymişti.