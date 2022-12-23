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Turizmciler Avatar’da buluştu!  2023’ten umutluyuz

Turizmciler Avatar’da buluştu!  2023’ten umutluyuz

Crm Turizm, Türkiye’nin önde gelen turizmcileriyle sinemada buluştu. Turizm sektörüne yön veren isimlerin Avatar’ın devam filmi The Way of Water’ın gösteriminde buluştuğu gecede, renkli görüntüler oluştu.

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Turizm sektörünün yol arkadaşı CRM Turizm, geçtiğimiz akşam turizmcilere özel bir sinema gecesi düzenledi. 2009 yılında dünyada gişe rekorları kıran Avatar’ın devam filmi The Way of Water’ın gösterim gecesinde turizmciler bir araya geldi. Mall of Antalya’da düzenlenen sinema gecesine, sektörün önde gelen isimleri katıldı. Film gösterimi öncesi kokteyl ile başlayan gecede, CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, CRM Turizm Genel Müdürü Serdar Sarıl hazır bulunarak, konuklara ev sahipliği yaptı. Gecede #CRMleSeyirdeyiz hashtagi altında pek çok paylaşım yapıldı.

 2023’ten umutluyuz!

Turizm sektörünü sinemada bir araya getirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Turizm sektörüyle sinemada buluşma etkinliğini ikinci defa düzenliyoruz. Her yıl yeni yıla girerken sektörün önemli isimleriyle bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor. Grup şirketlerimizden Union İstanbul ile 10 ilde 167 sinema salonunun reklam satış hakkı da bizde bulunuyor. Pazarlama faaliyetlerimiz her yıl mecra olarak genişliyor” dedi. CRM Turizm olarak 100’den fazla otelin satışını ve pazarlama faaliyetlerini üstlendiklerinin altını çizen CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “2022 yılı bizim için çok güzel geçti. Turizm sektörü de hedeflerini tutturmaktan dolayı çok mutlu. Bu yıl için hazırlıklarımızı tamamladık. 2023 yılından çok umutluyuz” diye konuştu.

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