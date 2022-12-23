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Hesaplarınıza bakın! Destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor

Hesaplarınıza bakın! Destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 96 milyon 411 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından, "Sen üret yeter" etiketiyle gerçekleştirilen açıklamada, söz konusu ödemelerin 46 milyon 549 bin 550 TL'sinin hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 TL'sinin biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 3 milyon 121 bin 215 TL'sinin hububat, baklagil, dane mısır desteği, 389 bin 593 TL'sinin balon balığı avcılığı desteği, 11 milyon 228 bin lirasının sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lirasının patates siğili desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından "Sen üret yeter" etiketiyle paylaşılan açıklamada, söz konusu ödemelerin 46 milyon 549 bin 550 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lirasının biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 3 milyon 121 bin 215 lirasının hububat, baklagil, dane mısır desteği, 389 bin 593 lirasının balon balığı avcılığı desteği, 11 milyon 228 bin lirasının sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lirasının patates siğili desteği, 574 bin 300 lirasının da toprak analizi desteği olarak ödeneceği kaydedildi.

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