Kırmızı Oda'ya açılan intihal davasında karar! Dizi çalıntı mı çıktı?

Kırmızı Oda dizisine açılan intihal davasında yeni bir gelişme yaşandı. İlk bilirkişi raporunda çıkan "İntihal yok" kararıyla yetinmeyen mahkeme, detaylı bir rapor talep etti. Gelen yeni raporda ise "İntihal var" denildi.

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Son yılların en çok izlenen dizilerinden olan Kırmızı Oda'ya açılan intihal davası, uzun süre gündem olmuştu. İranlı yazar Shahzade N. İgual, (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuş ve 61. bölümde final yapan Kırmızı Oda dizisinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyla Şehrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri” adlı kitabından alındığını öne sürmüştü.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İranlı yazarın, OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve Tv 8'e açtığı davanın ilk bilirkişi raporunda “İntihal yok” raporu çıktı. Ancak mahkeme ilk raporla yetinmedi ve ayrıntılı rapor istedi.

Yeni çıkan bilirkişi raporunda ise “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri kitabının metni ile Kırmızı Oda TV dizisinin metni konsept olarak birbiriyle örtüşmektedir. Kırmızı Oda isimli TV dizisinin metninin davacının Tahran’ın Kırmızı sirenleri isimli kitabını metnine açıkça bağlı olduğu, tereddütsüz olarak faydalanıldığı görüş ve kanaatimizin takdiri sayın mahkeme makamına aittir” denildi.