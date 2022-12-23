ABD Merkez kuvvetler Komutanı'ndan skandal sözler! Türkiye'nin saldırmasını önlemek için...

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmesi gündemde olan kara harekâtından "çok endişeli" olduklarını açıkladı. Türkiye'nin operasyonunun tutuklu IŞİD üyelerinin serbest kalmasına neden olabileceğini iddia eden ABD'li komutan, "Türklerin Suriye'ye saldırmasını önlemek için yapabileceğimiz her şey önemlidir" dedi.

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerilimi düşürmek ve Türklerin Suriye'ye saldırmasını önlemek için yapabileceğimiz her şey önemlidir" dedi. ABD'li komutan, Türkiye düşmanlığını "IŞİD'li tutuklular serbest kalabilir" diye örtmeye çalıştı.

28 IŞİD hapishanesindeki....

Kurilla, Türkiye'nin gerçekleştireceği potansiyel bir harekâtın SDG'nin kontrol ettiği 28 IŞİD hapishanesini terk etmesine ve tutukluların kaçmasına sebep olabileceğini iddia etti.

Sahadaki asker sayısıyla değil...

ABD'nin bölgeye bağlılığının, "sahadaki asker sayısıyla değil işbirliğinin gücüyle ölçülmesi gerektiğini" söyleyen Kurilla, artık özellikle denizde daha fazla 'insansız sistem' kullandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasım sonunda Suriye'ye bir kara harekâtı sinyali vererek, "En kısa sürede tankımızla, askerimizle birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız, bunu da böyle bilin" demişti.