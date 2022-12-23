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Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür merkezi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi ölürken 2'si ağır bazı kişiler de yaralandı. Saldırganın 60 yaşlarında olduğu öğrenildi...

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Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeni ile çok sayıda insanın yaralandığı belirtiliyor. Fransız televizyon kanalı BFM TV'nin aktardığına göre silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Silahlı saldırgan gözaltına alınırken, saldırganın 69 yaşında SNCF Fransız demiryollarından emekli bir Fransız olduğu açıklandı. RTL radyosunun aktardığına göre olay yerindeki tanıklardan biri, sokakta 7 ila 8 el ateş edildiğini ifade etti.

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını talep bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Le Parisien gazetesi, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi çevresinde gerçekleştiğini aktardı. PKK'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci ve medya kuruluşları saldırının Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yapıldığı bilgisini paylaştı. 

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