BIST 5.424
DOLAR 18,68
EURO 19,82
ALTIN 1.080,06
HABER /  GÜNCEL

Kazada yarısını kaybetmişti: Kopan parmağını göbeğine dikerek kurtardılar!

Kazada yarısını kaybetmişti: Kopan parmağını göbeğine dikerek kurtardılar!

SİVAS’ta geçirdiği bir kaza sonucu başparmağının yarısını kaybeden hastanın kopan parmağı, başarılı bir operasyonla 3 haftalık süreçte göbeğinde yeniden büyütüldü.

Abone ol

Sivas’ta bir süre önce geçirdiği kazada sol el başparmağının bir kısmını kaybeden Caner Şakrak (19), Sivas Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyonla 3 haftalık sürecin ardından başparmağına yeniden kavuştu.

Parmağını tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya olan Şakrak’ın kopan parmağı, Op. Dr. Halid Atasoy tarafından göbeğine dikilerek yeniden büyütüldü. Hastanın göbeğiyle birleştirilen yaralı parmakta 3 haftalık süre içerisinde kaybedilen doku yeniden oluştu. Geçtiğimiz günlerde göbekten ayrılan parmağın hareket fonksiyonlarını geri kazandığı görüldü.

Gerçekleştirdiği ilginç yöntemle hastanın parmağına geri kavuşmasını sağlayan Op. Dr. Halid Atasoy, fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtardıklarını belirterek, “Hastamızın yaklaşık 6 hafta önce yaralanması oldu. Parmağı orta kısmından itibaren tamamen kopmuştu. Bize ilk geldiğinde yaralanmanın 8. saatindeydi.

İlk etapta parmağı yerine diktik. Çok parçalı bir yaralanması olduğu için 2. haftanın sonunda parmakta kararma oldu. Parmakta fonksiyon kaybı ve kısalma olmaması için parmağı hastanın göbeğine gömdük. Buradaki dokuyu karnında yaşattık. İç kısımları yeniden bağdaştırdık. Başparmak fonksiyonları çok önemlidir. Parmağın hareket fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtarmış olduk” dedi.

Üç hafta parmağı göbeğinde yaşadı
Caner Şakrak ise umudunu yitirmişken yeniden parmağına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Kazadan sonra acil bir müdahale ile ameliyat yapıldı. Hiç umudum yoktu. İlk ameliyattan sonra parmağımın ucu siyahlaşmaya başladı. Parmağımı kesin kaybettiğimi düşündüm. Hocamız yeni bir müdahale yapılabileceğini söylediğinde yeniden umutlandım. Sağ olsun hocam da umudunu kesmedi. Parmağımı karnıma gömdüler. Zor bir operasyon oldu. Şimdi parmağım çok iyi, gayet mutluyum. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tedavi sürecinde Caner Şakrak ile ilgilenerek yaranın enfeksiyon kapmasını önleyen hemşire Ayşe Kavurmacı, “Hastamız 3 hafta kliniğimizde yattı. Bu süreçte enfeksiyon kapmaması çok önemliydi. Gerekli hassasiyetleri gösterdik ve enfeksiyon kapmasını önledik. Sağlığına kavuşması, parmağını yeniden kullanabilmesi ve doktorumuzun başarısı bizleri de çok mutlu etti” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret paylaşımı! Tablo paylaştı 2023 asgari ücret kaç dolara tekabül ediyor?
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret paylaşımı! Tablo paylaştı 2023 asgari ücret kaç dolara tekabül ediyor?
Berber ve kuaförler için yeni düzenleme başlıyor! Kontrol edin kapıda kalmayın
Berber ve kuaförler için yeni düzenleme başlıyor! Kontrol edin kapıda kalmayın
Bakan Kurum'dan sıfır atık mesajı: Adımlar atmaya devam edeceğiz
Bakan Kurum'dan sıfır atık mesajı: Adımlar atmaya devam edeceğiz
Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı o görüntü için bakın ne dedi
Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakim karşısına çıktı o görüntü için bakın ne dedi
Bel fıtığında doğru bilinen 9 yanlış uzman isim tek tek sıraladı
Bel fıtığında doğru bilinen 9 yanlış uzman isim tek tek sıraladı
Hayati Yazıcı'dan CHP'nin HDP'li Semra Güzel oylamasındaki kararına tepki
Hayati Yazıcı'dan CHP'nin HDP'li Semra Güzel oylamasındaki kararına tepki
Eşinin boğazını kesti Google'dan bu aramayı yaptı! Elazığ'da katil koca: "Gözüme baka baka..."
Eşinin boğazını kesti Google'dan bu aramayı yaptı! Elazığ'da katil koca: "Gözüme baka baka..."
8 bin 500 TL asgari ücretle neler yapılır: ABD'ye tatile gidilir ama kira ödenmez...
8 bin 500 TL asgari ücretle neler yapılır: ABD'ye tatile gidilir ama kira ödenmez...
Mossad'ın tepe isminden İran iddiası
Mossad'ın tepe isminden İran iddiası
BBP Genel Başkanı Destici'den TÜRK-İŞ Genel Başkanı'na ziyaret
BBP Genel Başkanı Destici'den TÜRK-İŞ Genel Başkanı'na ziyaret
FETÖ'cü Mustafa Özcan ile eski MİT'çi Altaylı arasında şok Hablemitoğlu diyalogları
FETÖ'cü Mustafa Özcan ile eski MİT'çi Altaylı arasında şok Hablemitoğlu diyalogları
Ali Babacan'ın yeni kankileri
Ali Babacan'ın yeni kankileri