Ali Babacan'ın yeni kankileri

Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden annesine küfür eden Canan Kaftancıoğlu'na ve "Başkan aponun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a sahip çıkması, 'Ali Babacan'ın Erdoğan düşmanlığı' şeklinde yorumlandı.

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Deva Partisi lideri Ali Babacan, Tayyip Erdoğan nefretinde sınır tanımıyor. Erdoğan'ın vefat eden annesine küfür eden Canan Kaftancıoğlu ile Yasin Börü'nün şehit edilmesine sebep olan Selahattin Demirtaş Ali Babacan'ın iki yeni gözdesi. Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki mitingine katılan Ali Babacan, hem Canan Kaftancıoğlu'na hem de Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Babacan'ın bu tavrını yorumladı.

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