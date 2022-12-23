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Rusya doğalgaz merkezi için tarih verdi: Gazprom Türkiye'deki yetkililerle görüşüyor!

Rusya doğalgaz merkezi için tarih verdi: Gazprom Türkiye'deki yetkililerle görüşüyor!

Rus hükümetinden Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin açıklama geldi. Rusya, Gazprom yetkililerinin merkezin kurulması için Türk yetkililerle görüştüğünü söyledi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Gazprom’un Türk yetkililer ile görüştüğünü ifade ederek doğal gaz merkezine ilişkin kararın 2023 yılında alınabileceğini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye’de gaz merkezinin kurulmasına ilişkin açıklama yaparak Rus gazının ucuz olduğunu ve talebin devam ettiğini söyledi.

Karar 2023 yılında alınacak
Gazprom’un Türkiye’de bir gaz merkezi için Türk yetkililer aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden Novak, doğal gaz merkezine ilişkin kararın 2023 yılında alınabileceğini söyledi.

Rus Başbakan Yardımcısı Novak, Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı’ndaki Eylül ayında yaşanan hasara ilişkin devam eden soruşturma kapsamında açıklama yapmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

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