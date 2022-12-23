Zaman gazetesini çöpe attılar 10 yıldır süren davada Yargıtay'dan şoke eden karar

Ankara'da Zaman gazetesini yırtıp çöpe atan iki genç hakkında verilen yerel mahkemenin cezasını 10 yıl sonra az bularak bozan Yargıtay 2. Ceza Dairesi, sanıkların yeniden yargılanmasına hükmetti. Yazar Barış Pehlivan, "yuh" dedirken davanın ayrıntılarını yazdı.

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Kapatılan Today’s Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebi İsveç tarafından kabul edilmemesinin yankıları sürüyor.

Hükümet yetkililerinin tepki gösterdiği karara ilişkin Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "'Yuh' dedirten dava" başlıklı ilginç bir yazı kaleme aldı.

Bülent Keneş’i “Tweet’ten tutuklama olmaz” diye cezaevinden çıkaran hâkim Atila Öztürk'ün gazeteci Ahmet Şık’ı tweet’ten, Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu’yu ve Mediha Olgun’u ise haberden tutuklayan hâkim olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin açıklamalarının samimi olmadığını savunan Pehlivan, örnek olarak 2013'te Ankara'da Zaman gazetesini yırtıp çöpe atan iki genç hakkında açılan davayı gösterdi:

"Tarih: 10 Mart 2013. Yer: Ankara. Mehmet Ali Ede, Zaman gazetesini abonelerine dağıtmakla görevliydi. Bir apartmanın önüne gazeteyi fırlattı. Orada sohbet eden Mustafa Korkmaz ve Onur Tunç da bu davranışa tepki gösterdi. Lakin, gazeteyi yırtıp çöpe atan 20’li yaşlardaki iki arkadaş birden kendilerini karakolda buldu.

Suçları ağırdı! Nasıl olurdu da Zaman gazetesini çöpe atabilirlerdi?

Savcı 8 yıl hapis istedi

İş orada bitmedi. Savcı Cihat İpekçi soruşturma başlattı, iddianame yazdı, dava açtı. Sanıkların “hukuka aykırı olarak kişilerin haberleşmesini engellemek” ve “mala zarar vermek” suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Evet, savcıya göre Zaman gazetesini çöpe atmanın suçu sekiz yıl hapisti!

Jet hızla karar çıktı 24 gün hapis ve para cezasına çarptırıldılar

Jet bir biçimde, bir yıl içinde karar verildi. Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Dündar Örsdemir iki sanığın da “Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma” suçunu işlediğine hükmetti. 24 gün hapis ve 833 lira para cezasına çarptırıldılar. Dava Yargıtay’a taşındı. Bu senenin başında, 28 Şubat’ta Yargıtay 2. Ceza Dairesi toplandı.

Yargıtay cezayı az bulup bozdu yeniden yargılanacaklar

Eğer “Yıl olmuş 2022, kesin beraat çıkmıştır” diye düşünürseniz yanılırsınız. Yargıtay’ın koca beş hâkimi iki arkadaşın yanlış suçtan cezalandırıldığına hükmetti. “Mala zarar vermekten üç yıla kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiğinden” karar bozuldu. Yani Yargıtay yerel mahkemeye “Ceza az olmuş, daha fazla ver” diyordu.

Gerekçede “sanıkların gazeteye yönelik bir tavırları olmadığı, dağıtım işi yapan şahsa yönelik tepki nedeniyle bu şekilde davrandıklarını beyan etmeleri” de delil olarak gösterildi.

Yani... Yanisi şu:

Çöpe attıkları gazete kapalı

Tam 10 yıldır Zaman gazetesini çöpe atmanın davası devam ediyor. Şimdi iki genç hapis istemiyle yeniden yargılanacak. Cezalandıran hâkim firari, çöpe attıkları gazete kapalı ama iddianamelerini yazan savcı halen görevli. Neymiş efendim, Bülent Keneş’i nasıl Türkiye’ye vermezmiş İsveç! Neymiş efendim, FETÖ ile mücadeleymiş!

Neymiş efendim, burası bir hukuk devletiymiş! Geçiniz.