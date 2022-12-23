İsmail Saymaz'dan Beştepe Kulisi! Bir gün önce Ekrem İmamoğlu zirvesi yapıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası çıkan dava öncesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Ekrem İmamoğlu" zirvesi yapıldığı iddia edildi. İsmail Saymaz, toplantıda Erdoğan'ın 'İmamoğlu ceza alırsa bizi nasıl etkiler?' diye sorduğunu yazdı.

Abone ol

Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen 'Ahmak Davası' öncesi Beştepe'de neler oldu? Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 13 Aralık'ta görülen davadan bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de bir toplantı yaptığını yazdı. Saymaz, toplantıda İmamoğlu'nun davasında çıkabilecek kararların değerlendirildiğini söyledi. Toplantıyı en az iki kaynağa doğrulattığını söyleyen İsmail Saymaz'ın yazısının ilgili bölüm şöyle:

12 Aralık'ta Beştepe'de...

Tarih, 12 Aralık.

Gece.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesiyle toplandı.

Kabine toplantısı saat 19 sularında bitti.

Erdoğan, kabinede alınan kararları açıklamak üzere kamera önüne geçerek, 45 dakika konuştu.

Açıklama bitiminde bakanlar dağılırken…

Cumhurbaşkanı ise Beştepe’de kaldı.

Toplantıya kimler katıldı?

Bu kez partisindeki yakın çalışma ekibini topladı.

Ekip şu isimlerden oluşuyor:

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın.

Gizli toplantının tek gündemi vardı.

Bir gün sonra, yani 13 Aralık’ta, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan Ekrem İmamoğlu Davası.

İmamoğlu ceza alırsa bizi nasıl etkiler?

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı yarışında en güçlü rakiplerinden biri olan İmamoğlu’nun yargılandığı davayı, ertesi gün kararın çıkacağı içine doğmuş (!) olmalı ki, Beştepe’de masaya yatırdı.

İlk sözü Erdoğan aldı.

'İmamoğlu ceza alırsa bizi nasıl etkiler?' diye sordu.

Aydın, 'İnşallah böyle bir şey olmaz' dedi.

Erdoğan, 'Neden?' diye sordu.

Erdoğan: Niye aleyhimize olsun!

Aydın, pozitif bir seçim kampanyası yürüttüklerini, dış faktörlerin etkisiyle, belirledikleri gündemin dışına savrulmaktan endişelendiğini söyledi. Kontrol dışına çıkacak unsurların kampanyaya olumsuz etki yapabileceğini anlattı.

'Efendim, biz durumumuzu düzelttik. Her şey iyi gidiyor. Bu karar çok aleyhimize olur' dedi.

Erdoğan, 'Niye aleyhimize olsun? Ben de geçmişte ceza aldım. Herkes alabilir' diye karşılık verdi.

Erdoğan: Yargı bağımsızlığına güvenin

İddia o ki…

Kurtulmuş, Aydın’ı destek verirken…

Kalın ve Çelik sustu ve yorum yapmadı.

Bir AK Partili yönetici ise 'Ceza almalı. Yaptığı ortada mı kalsın!' diye karşı çıktı. Hatta MHP lideri Bahçeli’nin de bu yönde düşündüğü ileri sürüldü.

Erdoğan, 'Yargı bağımsızlığına güvenin' dedi ve toplantıyı bitirdi."