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ABD'li komutandan tepki çeken Türkiye açıklaması! 'Engellemeliyiz'

ABD'li komutandan tepki çeken Türkiye açıklaması! 'Engellemeliyiz'

TÜRKİYE'nin Suriye’ye olası kara operasyonu gündemdeki yerini korurken, ABD’li bir komutan bu konudaki 'endişesini' dile getirdi. CENTCOM komutanı Kurilla, Türkiye'nin Suriye'ye girmesini engellemek için her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.

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Omurgasının terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD'den Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatı ve kara harekatı başlatma ihtimaline karşı yeni açıklamalar geldi.

"Yapılacak her şey çok önemli"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Türkiye'nin Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini savunarak “Buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli” ifadelerini kullandı.

"Çok endişeliyim"

ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey ismi olan Kurilla, “Çok endişeliyim çünkü bu durum bölgede istikrarsızlığa ve Suriye'deki ortaklarımızın IŞİD hapishanelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir. Suriye'nin kuzeyinde 28 kadar hapishane var” dedi.

Basın brifinginde konuşan Kurilla, son dönemde çok sayıda IŞİD militanının Suriye'deki hapishanelerden kaçtığını da söyledi. Kurilla, Suriye'de terör örgütü üyeleriyle en sık görüşen ABD'li komutanlar arasında yer alıyor.

Kurilla, Suriye Demokratik Güçleri’nin elebaşı Mazlum Abdi ile

ABD'li yetkililer uzun süredir Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı açıklamalar yapıyor. ABD ordusu, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle bir süre önce durdurulan ortak devriyeleri bu ay başında yeniden başlatmış ve ortak operasyon düzenlemişti.

Türkiye 13 Kasım'da İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi’nde düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kara harekatının da sinyalini vermişti.

ABD'nin yanı sıra Suriye'de Beşar Esad yönetimini destekleyen Rusya da bu tür bir kara harekatına karşı açıklamalar yapmıştı.

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