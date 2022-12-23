İki oğlunu sevgilisine öldürttü! "Çocuklarım beni dövüyordu diye kendini savundu

Ankara’da 10 sene önce 2 kardeşin birer yıl arayla öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun (18) anneleri Fahriye Güler tarafından sevgilisi İbrahim Terzioğlu'na öldürtüldüğü ortaya çıkmıştı.

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Ankara'da 10 yıl önce 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle anne Fahriye Güler (51) ile cinayetleri işleyen sevgilisi İbrahim Terzioğlu (57) ve oğlu Arman Terzioğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Sanık İbrahim Terzioğlu, iki kardeşi ’tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne Fahriye Ertürk Güler de öldürmeye azmettirme suçundan ’haksız tahrik indirimle’ 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özgür Çağkan Barış Karaoğlu cinayetine yardım ettiği gerekçesiyle sanık Arman Terzioğu ise 20 yıl hapis cezası aldı.

İki kardeş birer yıl arayla kayboldu

Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) hakkında 10 yıl önce bir yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı. Savcılığın talimatıyla kayıp dosyası, geçen yıl raftan indirildi. Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu. 2 kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu’nu, 8 Ekim 2021’de gözaltına aldı.

Sevgilime öldürttüm, bahçeye gömdük

Anne Güler, 2 çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi’ndeki hobi bahçesine gömdüklerini söyledi. Gerçekleştirilen kazıda iki kardeşin cesedi bulunurken ifadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, soruşturma sonrası 3 sanık hakkında da ’tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açtı.

Karar duruşmasında ifade değiştirdi ama...

Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu, Arman Terzioğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanık İbrahim Terzioğlu, hazırlık aşamasındaki ifadesinin değiştirildiğini, dile getirmediği hususların beyanında yer verilmediğini iddia ederek, mahkeme huzurundaki savunmasının dikkate alınmasını talep etti. Suçsuz olduğunu savunan Terzioğlu, beraatini istedi.

Çocuklarım bana şiddet uyguluyordu

Fahriye Ertürk Güler ise çocuklarının kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek şu savunmayı yaptı: "Çocuğun öldürüldüğünü keşifte öğrendim, Barış’ı canice hisle öldürttüğüm belirtilmişse de bunu kabul etmiyorum. Diğer oğlum Oğulcan ise 16 Şubat 2010’da evden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alamadım, ölümüyle ilgili bilgim yoktur."

Anneye 'haksız tahrik' indirimi

Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Terzioğlu iki kardeşi "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne Fahriye Ertürk Güler de öldürmeye azmettirme suçundan "haksız tahrik indirimle" 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özgür Çağkan Barış Karaoğlu cinayetine yardım ettiği sebebiyle sanık Arman Terzioğu 20 yıl hapse mahkum edildi, ancak Oğulcan Bertan Karaoğlu cinayetinden beraat etti.