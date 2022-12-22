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Asgari ücret tahmini tuttu! Uzman isim memur ve emekli maaşı bombasını patlattı

Asgari ücret tahmini tuttu! Uzman isim memur ve emekli maaşı bombasını patlattı

2023 asgari ücret belli oldu iş verene desteğin bu yıl da devam edeceği bildirildi. Asgari ücret tahmini tutturan Prof. Dr. Cem Kılıç yeni rakamın iş verene maliyetini açıkladı ve memur ve emekli maaşlarına değindi.

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Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV canlı yayınına katıldı ve 2023 asgari ücrete ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Yeni ücretin iş verene maliyetini hesaplayan Kılıç, emekli ve memur maaşlarında da artış ihtimaline dikkat çekti. Kılıç şunları kaydetti:

22 yılda 15 kez yaşandı

Benim rakamım 8 500 lira idi ve beklediğimiz oran çıktı. İşçi tarafı anlaşmaya varmadı ama bu yıla ait olay değil son 22 yıl içinde 15 kez tarafların anlaşamadığı durum  ortaya çıktı. Türk-İş her ay yoksulluk, açlık sınırı araştırmaları yapar 7785 bu ay belirlenmişti Türk-İş bu rakamla bu yola çıkmadı. Bu kendi içerisinde yanlış anlaşılmadan kaynaklanan huzursuzluk yaşandı.

İş verene maliyeti

Geçen yıl 2 kez zam yapıldı. Şimdi 8 bin 506 lira olarak açıklandı benim yaptığım hesapla iş verene maliyeti 11 bin 759 lira civarında maliyet söz konusu. 500 liranın yansıması durumunda 1000 lira maliyet getirecekti.

Bunu esas alınarak ücret düzenlemeleri yapılacak. Özel sektör çalışanlarının büyük bölümü asgari ücret seviyesinden gösteriliyor. İşletmelerin işi zor. Bu yeterli bir artış mı tartışmak lazım. İçinde bulunulan durum itibari ile bu rakamda buluşulması gerekiyordu.

Diğer maaşları nasıl etkiler?

Bu artış hesap edilerek işletmeler ücretleri belirleyeceklerdir. İşletmeler kendi durumlarına göre bunu düzenleyeceklerdir. 

Emekli memur maaşları

3 bin 500 lira taban aylıktı. Ben bunun artırılacağını düşünüyorum. Emekli aylıklarının da bu seviyeye eşitleneceğini düşünüyorum.

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