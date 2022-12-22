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Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar

Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar

Almanya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadır Sargın'ın, cenazesinin bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da olayla ilgili harekete geçti.

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Almanya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadır Sargın, cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurduklarını, olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı.

Almanya'da ölen Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın 14 Aralık'ta Hannover'de vefat ettiği, otopsi yapılan naaşın cenaze şirketine teslim edildiği belirtildi.

20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında bir Sargın cenazesinin bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı ortaya çıktı.

Bakanlık aileye ulaştı

Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, merhumun cenazesinin yakıldığını bilgisini verdi. Bakanlık açıklamasında olayın öğrenilmesinin hemen ardından merhumun yakınlarıyla temas kurulduğu belirtildi.

Hukuki süreç başladı

NTV'nin haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konu tüm yönleriyle Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir." denildi. Abdulkadir Sargın'ın ailesinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.

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