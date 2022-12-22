Bafetimbi Gomis attı, Galatasaray kupada tek golle turladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçilen zorlu mücadelede Sarı-Kırmızılılar oyunca 65.dakikada giren Bafetimbi Gomis'in 82.dakikada attığı golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek kupada son 16'ya kalmayı başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Gomis kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Keçiörengücü turnuvaya veda etti.

Bafetimbi Gomis bu sezonki 6. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ankara Keçiörengücü maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Bafetimbi Gomis'in attığı golle turu geçen taraf oldu.

Mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında arka direkte topu alan Gomis, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 4'ünü Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 66. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Rashica’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.

23. dakikada ceza sahası içinde topu alan Seferovic’in Mata’ya indirdiği topta gelişine yapılan vuruşu kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Torreira, Mikail’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada Seferovic’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Seferovic meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, penaltıyı kullanan futbolcu, direkten dönen topu tekrardan tamamladığı için gol geçerlilik kazanmadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ tarafta topu alan Mertens’in ceza sahası içine açtığı ortada Emin Bayram’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

82. dakikada sol tarafta topu alan Kerem’in ceza sahası içi arka direğe yerden verdiği pasta Gomis’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

86. dakikada Muhammed’in pasında ceza yayı sağ çaprazda topu alan Olawoyin’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

90+1. dakikada Patrick van Aanholt'un sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde Gomis'in şutunda meşin yuvarlak direkten auta çıktı.