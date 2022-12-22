BIST 5.440
DOLAR 18,67
EURO 19,83
ALTIN 1.080,04
HABER /  EKONOMİ

Bakan Nebati duyurdu: Süre uzatıldı uygulama bu ay başlıyor!

Bakan Nebati duyurdu: Süre uzatıldı uygulama bu ay başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyol medya hesabından “Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz” diyerek her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatıldığını ifade etti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergisel yükümlülüklerin kolaylıkla yerine getirilebilmesi için katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve beyannamelerin üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Nebati, resmî sosyal medya hesabından, "Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor.

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefi ve mali müşaviri yakından ilgilendiriyor
Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar. Biz de, gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz.

"Bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz"
Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz.

"Her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık"
Bu kapsamda, hâlihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık.

Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz basını duyurdu: Arda Güler'e Premier Lig'den dev talip!
İngiliz basını duyurdu: Arda Güler'e Premier Lig'den dev talip!
Köprü altında ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
Köprü altında ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
Rahip üçlü ilişki ile suçlandı! Bahanesine akıl sır ermedi istismara uğrayan rahibe anlattı
Rahip üçlü ilişki ile suçlandı! Bahanesine akıl sır ermedi istismara uğrayan rahibe anlattı
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 alım yapılacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 alım yapılacak
Torununun karısını kesip kesip köpeklere attı
Torununun karısını kesip kesip köpeklere attı
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'in yeni takımı sürpriz oldu
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'in yeni takımı sürpriz oldu
Mersin'de yaşları 5 ile 12 arasındaki 9 erkek çocuğa tecavüz! 'O sapık maça çağırmayın...' deyince...
Mersin'de yaşları 5 ile 12 arasındaki 9 erkek çocuğa tecavüz! 'O sapık maça çağırmayın...' deyince...
Cristiano Ronaldo imzaya kaldı 500 milyon euro iddası
Cristiano Ronaldo imzaya kaldı 500 milyon euro iddası
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na 'cumhurbaşkanı kıskanıyor' yanıtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na 'cumhurbaşkanı kıskanıyor' yanıtı
Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar
Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar
Asgari ücrete gelen zam sonrası memurlar ek zam istedi! Memurlar ne kadar ek zam istiyor?
Asgari ücrete gelen zam sonrası memurlar ek zam istedi! Memurlar ne kadar ek zam istiyor?