Bakan Nebati duyurdu: Süre uzatıldı uygulama bu ay başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyol medya hesabından “Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz” diyerek her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatıldığını ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergisel yükümlülüklerin kolaylıkla yerine getirilebilmesi için katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve beyannamelerin üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Nebati, resmî sosyal medya hesabından, "Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor.

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefi ve mali müşaviri yakından ilgilendiriyor

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar. Biz de, gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz.

"Bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz"

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz.

"Her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık"

Bu kapsamda, hâlihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık.

Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.