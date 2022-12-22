Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 alım yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına 924 antrenör alımı yapılacağını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına personel alınacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

GSB ailemizi büyütmeye devam ediyoruz! 685'i KPSS ve uygulamalı sınavla, 239'u millilik kapsamında olmak üzere toplamda sözleşmeli antrenör alımı yapacağız. Başvurularımız 26 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Hayırlı, uğurlu olsun.