İstanbul'dan Kocaeli'ye gidip kanlarını akıttı! 5 yıl olmuştu, polis kısa sürede yakaladı
İSTANBUL'dan yola çıkan eski koca Kocaeli'de dehşet saçtı. Boşanalı 5 yıl olan eski koca, eski karısını ve onun yeni eşini peş peşe silahla vurdu. Mermilerin hedefi olan kadın ve yeni eşi ağır yaralanırken kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.Abone ol
İstanbul'dan kente gelen L.Y. (30), Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta yaklaşık 5 sene önce boşandığı eski eşi E.N.B. (28) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda L.Y, E.N.B. ile yeni eşi S.B'ye (26) silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan E.N.B. ile eşi S.B, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan L.Y. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gelin adayı Hanife Gürdal mahremini ilan etti: Eşiyle birlikte yatak odasından paylaştı!