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Balıkesir'de uçurumdan düşen kızın mucize kurtuluşu

Balıkesir'de uçurumdan düşen kızın mucize kurtuluşu

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde uçurumun kenarında otururken dengesini yitirerek düşen genç kız ağaca takıldı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

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Balıkesir'de yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden İrem Y. (22), bir anda dengesini kaybederek yuvarlanmaya başladı.

İncir ağacına takılıp yaralanan İrem Y. için arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bulunduğu yerden itfaiye merdiveniyle kurtarılan İrem Y, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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