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Bakan Dönmez'den 'doğalgaz' açıklaması! 20 yılda...

Bakan Dönmez'den 'doğalgaz' açıklaması! 20 yılda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtiklerini kaydederek, "Yani Türkiye’nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji yatırım ve arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Dönmez, "Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye’nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Doğal gazda cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettiğimiz gaz miktarı 16,5 milyar metreküptü. Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz’de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin diyorum.

Yurt içi petrol üretimimiz bugün özel sektör ve kamu 80 bin varile ulaştı. İnşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında günlük 100 bin varil petrol üretme hedefini koyduk.

Araştırmalarımızı adeta iğneyle kuyu kazar gibi yapıyoruz. Ve ardındaki bu yoğun emeği, bu gayreti, bu çabayı birileri kendine kişisel rant devşirmeye ya da kendine muhalefet goygoyu yapmayı dert ediniyorsa şunu iyi bilsinler ki karşı çıktıkları şey bu ülkenin menfaatleridir. Karşı çıktıkları Türkiye’nin enerji bağımsızlığıdır. Enerji milli bir konudur. Enerji menfaatler üstü bir konudur.

Son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 63’ü Türkiye Petrolleri, yüzde 37’si ise yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı. 2022 yılı itibarıyla 30’u yerli, 10’u yabancı toplam 40 şirket arama-üretim faaliyetlerine devam ediyor.

2022’de bugüne kadar 349’u arama, 156’sı işletme ruhsatı olmak üzere toplam 505 petrol ruhsatında faaliyetler devam ediyor. Bu son 5 yılda ulaştığımız en yüksek sayı oldu. Devlet hissesi gelirlerinde de 2022 yılı 10 aylık dönemde yaklaşık 5 milyar lira gelir elde ederek, bugüne kadarki en yüksek meblağa ulaşmış olduk.

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