BIST 5.500
DOLAR 18,67
EURO 19,84
ALTIN 1.089,57
HABER /  POLİTİKA

Bakan Varank'tan altılı masaya 'Dallas' göndermesi

Bakan Varank'tan altılı masaya 'Dallas' göndermesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(6'lı masa) Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam'. Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var, biz açıkçası bunu karıştırıyoruz." dedi.

Abone ol

TÜBİTAK Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Turkcell 6GEN LAB Projesi, Turkcell 6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı Tanıtım Töreni’ne katılan Bakan Varank, son 2 yılda girişimcilik alanında müthiş bir ivme yakaladıklarını belirterek, Turkcell'in yeni geliştirdiği teknolojilerden unicorn olmaya aday şirketleri olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknoloji görmek için New York'a, Londra'ya gittiğini aktaran Varank, "Diyor ki, 'Ben New York'a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye’nin gündemine sokmak istiyorum.' Türkiye'nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam, 'Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın?' Muhtemelen bundan haberdar değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gündemimiz teknoloji"

Varank, Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında danışmanı Jeremy Rifkin'e online bağlandığını, bunu da "Türkiye teknoloji görsün diye" anlattığını belirterek, "Zoom programını kullanmayı teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Turkcell'e teessüflerimi iletiyorum. Keşte BİP Meet programını tanıtsaydınız da online bağlantıyı da Turkcell ile yapsaydı." ifadelerini kullandı.

Biraz latife biraz da vizyon farkını vatandaşlar görsün diye bunları anlattığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Yoksa bizim onlarla işimiz yok. Biz kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bu gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Zoom toplantısını, teknolojinin geldiği en üst seviye zannedenleri de kendi dar tartışmalarına hapsedeceğiz."

Bakan Varank, siyasi gündemin karışık olduğunu belirterek, "Biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam'. Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var, biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız, işimize bakacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Teknoloji devi Microsoft'a 2022'nin büyük cezasını Fransa verdi
Teknoloji devi Microsoft'a 2022'nin büyük cezasını Fransa verdi
Çin'in Türkiye'ye 'Suriye'ye derhal saldırılara son ver' çağrısı çıldırttı
Çin'in Türkiye'ye 'Suriye'ye derhal saldırılara son ver' çağrısı çıldırttı
Asgari ücret dolar euro bazında 20 yılda ne kadar arttı? 2023 asgari ücreti kaç dolar ediyor
Asgari ücret dolar euro bazında 20 yılda ne kadar arttı? 2023 asgari ücreti kaç dolar ediyor
Zonguldak'ta 'bir anda oldu' dedi otopsi raporu şoke etti! Yenge katiline en ağır ceza talebi
Zonguldak'ta 'bir anda oldu' dedi otopsi raporu şoke etti! Yenge katiline en ağır ceza talebi
2023 asgari ücret belli oldu canlı asgari ücret açıklamasında TÜRK-İŞ'e son dakika şoku
2023 asgari ücret belli oldu canlı asgari ücret açıklamasında TÜRK-İŞ'e son dakika şoku
Harekat bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Harekat bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı hakkında flaş karar
Görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı hakkında flaş karar
1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı
1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı
Asgari ücret açıklandı 9 bin lira oldu mu? İşte en yüksek ihtimal
Asgari ücret açıklandı 9 bin lira oldu mu? İşte en yüksek ihtimal
Asgari ücret zammı net brüt ve işverene maliyeti! 2023 Asgari ücret tablosuna bakın
Asgari ücret zammı net brüt ve işverene maliyeti! 2023 Asgari ücret tablosuna bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret sızdı! Bakın asgari ücret kaç para olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret sızdı! Bakın asgari ücret kaç para olacak
Saat 12.00'da asgari ücret açıklanıyor! Asgari ücret net ve brüt ne kadar belli oldu
Saat 12.00'da asgari ücret açıklanıyor! Asgari ücret net ve brüt ne kadar belli oldu