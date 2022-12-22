Canlı asgari ücret açıklamasını izleyin! 2023 yılı asgari ücret net ve brüt rakamı

TÜRKİYE 2023 asgari ücreti canlı yayınla açıklanıyor. Son dakika haberi için Külliye'de her şey tamam. Canlı yayın başladı asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. Net ve brüt yeni asgari ücret bu açıklamayla belli olmuş olacak. Canlı yayınla asgari ücreti izleyebilirsiniz.

Abone ol

TÜRKİYE 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberi geldi. Dün gece yarısı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücret konusunda son toplantıyı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 12:00'de yeni asgari ücret rakamını açıklıyor. Türk-İş'in 9 bin TL resti işe yaramadı. Asgari ücretin 8 bin 200 lira olarak açıklanması bekleniyor...

Canlı yayınla asgari ücret duyurulacak

Külliye'de asgari ücretin açıklanacağı basın toplantısı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Saat 12.20'de kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınla 2023 yılı asgari ücretinin net ve brüt rakamlarını ilan ediyor.

Asgari ücretle ilgili 5 olası senaryo vardı rakamlar şöyle:

Asgari ücret kaç dolar ediyor?

8 bin liranının üstünde net asgari ücret açıklanacağına yönelik ihtimaller kuvvetli. Tahminler asgari ücretin yüzde 50 zamla 8250 lira olacağı yönünde. Eğer asgari ücret yüzde 54 zamla 8500 lira olura dolar bazında son 20 yılın en yüksek rakamı görülecek. Son 20 yılda asgari ücretin dolar bazında en yüksek olduğu sene 2016 yılıydı.