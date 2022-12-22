Asgari ücret belli oldu son dakika haberi 2023 yılı asgari ücreti net brüt rakamı

TÜRKİYE'nin beklediği 2023 yılı asgari ücreti belli oldu. Son dakika asgari ücret açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan asgari ücretin 2023 yılında 8 bin 500 lira olacağını duyurdu...

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TÜRKİYE 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberi geldi. Dün gece yarısı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücret konusunda son toplantıyı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve patronların temsilcisi TİSK Başkanı Burak Akkol'la birlikte asgari ücret rakamını açıkladı. İşçilerin temsilcisi Türk-İş toplantıya katılmadı.. Asgari ücret 2023 yılırda net 8 bin 500 lira oldu... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ve asgari ücret rakamı...

- Asgari ücret toplantıları sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır.

- Hükümet olarak tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz.

- Elbette herkesin kendi öncelikleri ve çıkarları doğrultusunda bir tutum sergileyecektir.

- Tarafların hepsinin masada olmasını isterdik ama olmadı...

- Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal durumuyla uyumludur...

- Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz.

- Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin pek çok talebini çözüme kavuşturduk.2002 yılında 184 lira olan asgari ücret reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.

- Geçtiğimiz sene yüzde 50 oranında artış yaparak 4250 liraya yükseltmiş, gelir ve damga vergisini kaldırmıştık.

- Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk.

- Enflasyonu yıl ortasında yüzde 30'lu, sene sonunda ise yüzde 20'li rakamlara indirmeye kararlıyız.

- Asgari ücreti belirlerken bu hedefleri gözetledik.

- Şayet olumsuz bir tablo yaşanırsa bu yıl olduğu gibi yeniden düzenleme yaparız...

- Önümüzdeki yıl (2023) asgari ücret net olarak 8 bin 500 lira olarak belirlendi...

TİSK geldi, Türk-İş davet edilmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK heyeti Külliye'ye geldi.. Türk-İş heyetinin ise Beştepe'de asgari ücret zammının açıklanacağı salona gelmediği görüldü. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Bize davet gelmedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından açıklamamızı yapacağız" dedi.

Masadan koltuklardan birisi kaldırıldı

Açıklamanın yapılacağı salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 4 kişinin oturması için koltuk konulmuştu. Ancak Türk-İş heyetinin gelmemesi üzerine koltuklardan birisi kaldırıldı ve 3 koltuk kaldı. Asgari ücreti Erdoğan'ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Başkanı Burak Akkol ile birlikte açıklaması bekleniyor.

Asgari ücretle ilgili 5 olası senaryo vardı

Asgari ücret kaç dolar ediyor?

8 bin liranının üstünde net asgari ücret açıklanacağına yönelik ihtimaller kuvvetli. Tahminler asgari ücretin yüzde 50 zamla 8250 lira olacağı yönünde. Eğer asgari ücret yüzde 54 zamla 8500 lira olura dolar bazında son 20 yılın en yüksek rakamı görülecek. Son 20 yılda asgari ücretin dolar bazında en yüksek olduğu sene 2016 yılıydı.