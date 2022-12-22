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Ahmet Hakan Ayşenur Arslan'ı neden aramadı? Meğer RTÜK'ün CHP'li üyesi

Ahmet Hakan Ayşenur Arslan'ı neden aramadı? Meğer RTÜK'ün CHP'li üyesi

RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşçı'nın Ayşenur Arslan'ın programına 3 program durdurma cezasının 'mimikle terör propagandası yapma' suçundan verildiği iddiası yalan çıktı. İşin aslı Ahmet Hakan'ın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i aramasıyla ortaya belli oldu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye idari para cezası ve üç kez program durdurma cezası verdi.

Karar ajanslara düşmeden toplantıda bulunan RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşçı'nın paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı.  

Taşçı, Halk TV'nin medya mahallesi programına 'mimikle terör propagandası yapma' suçundan 3 program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

"Mimik üzerinden ceza verilmedi"

Karara tepki gösteren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i aramasıyla olayın aslı anlaşıldı. Hakan, Şahin ile olan görüşmesini yazısında paylaştı:

"Tam Ayşenur Arslan’ı arayıp “Geçmiş olsun” diyecek ve bu saçmalığa yönelik isyanına katkı sunacaktım ki... Önce RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i arayıp “Nasıl böyle bir saçmalık yaparsınız?” demeye karar verdim. Aradım kendisini. Telefonu açar açmaz şöyle dedim:

“Ebubekir Bey. Neler oluyor? Mimik üzerinden ceza mı veriyorsunuz? Niyet okuyuculuk mu yapıyorsunuz? Olur mu böyle şey?”

"Biz daha yalan diyemeden yalan aldı başını gitti"

Ebubekir Şahin yanıt verdi:

“Yalan. İftira. Dezenformasyon. Yok böyle bir şey. Ne cezada ne ara kararda ne de toplantıda yaptığımız konuşmalarda ‘mimik’ diye bir kelime geçmedi. Asla kata geçmedi. Böyle şey olur mu? Mimik üzerinden ceza verilir mi? Tamamen CHP’li üyenin attığı bir tweet’le bu yalanı yaydılar. Biz daha yalan diyemeden yalan aldı başını gitti. Biz asla niyet okuyuculuk yapmayız, mimik üzerinden de ceza vermeyiz.”

Bu sözleri işittikten sonra Ayşenur Arslan’ı arayacak mecal kalmadı bende."

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