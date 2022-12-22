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Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu tepki çekti Dağlıca katliamı manşetini paylaştı Suriye mesajı mı verdi

Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu tepki çekti Dağlıca katliamı manşetini paylaştı Suriye mesajı mı verdi

Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner’ın, kedisi Troy’u Hürriyet’in Dağlıca katliamıyla ilgili nüshasının yanı başında gösteren fotoğrafını Suriye'ye operasyon gündemdeyken yayınlaması akılları karıştırdı.

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İNGİLTERE’nin eski İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner dün Twitter’da tuhaf bir paylaşımda bulundu. İlk başta sıradan bir kedi fotoğrafı paylaşımı gibi duran karede Hürriyet’in 8 Eylül 2015 tarihli ‘Tarifsiz acı, 16 şehit’ manşetli nüshası vardı.

Altına ise “2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi” diye not düştü.

İngiltere’nin şimdiki Başkonsolosu Kenan Paleo da “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” diye yorum yaptı.

Olası operasyona patili mesaj mı?

Türkiye’nin kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik Pençe-Kilit Harekâtının sürdüğü, yine kuzey Suriye’de PKK’ya karşı operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde bu paylaşım kimilerince subliminal bir mesaj olarak görüldü.

6 Eylül 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili yürütülen operasyonunda güvenlik güçleri terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülmüş, 16 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye’nin yüreğine bir kez daha ateş düşmüştü. Hürriyet ekibi de bu acıyı yüreğinin en derininde hissederek o manşeti atmıştı. (Hürriyet)

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