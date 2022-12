Ekrem İmamoğlu gözünü kararttı! Bu saatten sonra Erdoğan’ın kâbusuyum

YSK üyelerine hakaretten hapis ve siyasi yasak cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak “Kumpas ve ayak oyunları sürecine aldanmayan 6’lı masa, iktidardakileri alabora etti. Beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kâbusa döndüm” dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son bir haftada yaşananlarla ilgili olarak Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Oğluna sahip çık" yanıtı

Kılıçdaroğlu'nun "Biz baba oğul gibiyiz" sözleriyle ilgili Erdoğan'ın "Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde" ifadelerine yanıt veren İmamoğlu, “Herkesin ebeveyni belli. Bunu da hakeret kabul edebilirim ama gündemime dahi almıyorum. Genel başkanımızın baba oğul ilişkisi ifadelerinden gurur ve onur duyuyorum” dedi.

Kürsüye neden davet etmedi?

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grup toplantısında kürsüye davet etmemesine ilişkin soruya, “beklentisi olmadığı ama olası bir davete karşı da hazırlığı olduğu” yönünde cevap verdi.

Demirtaş'a teşekkür etti

İBB Başkanı, verilen hapis cezası sonrasında kendisine destek mesajı ileten eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da, “Diline, yüreğine sağlık” dedi.

"Tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler"

İmamoğlu’nun söyleşisinden öne çıkan bazı cümleler şöyle:

Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler. Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler.

"Bu saatten sonra kabusuyum"

(“Seçim sırasında da namertlik olabilir mi?” sorusuna cevaben) - Her şey olabilir. Ben değil, YSK başkanı söylüyor. “Mertçe mücadele edeceğiz” deniyorsa, istinaf bunu bozsun. Namertlik düşünceleri için de tedbir aldık, bunu da bilsin. Nasıl İstanbul seçimlerinde tedbir aldıysak Türkiye seçiminde de daha güçlü bir anlayışla tedbirimizi alacağız. Mahkeme olayı, kurdukları kumpas sürecine aldanmayan 6’lı masa, Kılıçdaroğlu ve Akşener, gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti. Her akşam beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndü.(“Seçim sırasında da namertlik olabilir mi?” sorusuna cevaben) - Her şey olabilir. Ben değil, YSK başkanı söylüyor. “Mertçe mücadele edeceğiz” deniyorsa, istinaf bunu bozsun. Namertlik düşünceleri için de tedbir aldık, bunu da bilsin. Nasıl İstanbul seçimlerinde tedbir aldıysak Türkiye seçiminde de daha güçlü bir anlayışla tedbirimizi alacağız. Mahkeme olayı, kurdukları kumpas sürecine aldanmayan 6’lı masa, Kılıçdaroğlu ve Akşener, gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti. Her akşam beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndü.