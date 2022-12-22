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Cumhur İtitfakı ortağı Mustafa Destici asgari ücret zammı için rakam verdi!

Cumhur İtitfakı ortağı Mustafa Destici asgari ücret zammı için rakam verdi!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Cumhur İttifakı ortağı olan Destici, "Biz, yüzde 50 civarında bir teklifi önerdik. İnşallah yarın yüzde 50'lik bir artışla bu ilan edilecektir diye ümit ediyorum" dedi.

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BBP'nin 'Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı', Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililerin katıldığı toplantıda, ekonomiyle ilgili sunumlar yapıldı. Toplantıda konuşan Destici, "Geçen asırdan bugüne taşıdığımız ve sonradan önümüze çıkarılan ağır meselelere rağmen, bugün ümit verici bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Elbette daha iyi bir noktada olabiliriz, olacağız. Hayalini kurduğumuz noktaya ulaşmak için hep birlikte çalışacağız. Çok uzak olmayan bir zamanda da bu seviyeyi yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

8 bin liranın üzerinde olacak

BBP lideri Destici, asgari ücrete ilişkin "Hem iş dünyamızı hem de işçi kardeşlerimizi düşünerek makul olan tespit ve tekliflerde bulunduk. Biz, yüzde 50 civarında bir teklifi önerdik. İnşallah yarın yüzde 50'lik bir artışla bu ilan edilecektir diye ümit ediyorum. 8 bin liranın üzerinde bir rakam olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Oyun içinde kural değişmez

Destici, EYT için ise "Haklı olarak emeklilik bekliyorlar ve biz de bunu uzun yıllar savunduk. Oyun içinde kurul değiştirilemez. Toplamak, düzeltmek ve hak sahibine hakkını teslim etmek yine bizim içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'na nasip olacak inşallah" dedi

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