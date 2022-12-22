ABD'de Ukrayna zirvesi! Zelenskiy ve Joe Biden'dan ortak açıklama: 'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden Washington'da ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, Putin'in savaşı durdurmak istemediğini ifade ederken, Zelenskiy de ABD'nin yeni askeri yardımı için teşekkür ederek, bugünkü ziyaretinin tarihi nitelikte olduğunu vurguladı.

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy savaşın başından bu yana ilk kez yurtdışına çıktı ve ABD'yi ziyaret etti. Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir zaman Ukrayna'yı yalnız bırakmadıklarını bildirdi. Biden, Ukrayna'nın çok kritik savaşları kazandığı mesajını vererek, "Putin savaşı durdurmak istemiyor" sözlerini kullandı.

'Tarihi ziyaret' vurgusu

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD'ye yaptığı ziyaretin tarihi nitelikte olduğunu söyleyerek, "Biden'a adımları için teşekkür ediyorum" dedi. Zelenskiy, ABD'nin bugünkü Patriot desteği ile birlikte 45 milyar dolara yakın yardımı için de minnettarlığını ifade etti.

"Siz yalnız değilsiniz"

Liderlik özellikle böyle kriz sürecinde, sizin gibi ilham kaynağı oldu. Buraya gelmeniz Başkan Putin'in de vahşi saldırılarını artırdığı bir döneme geliyor. Putin meşru olmayan bir saldırı başlattı. Ukrayna halkına söylemek istiyorum, siz ne kadar güçlü olduğunuzu gösterdiniz. Şu anda yalnız kaldılar ama siz yalnız değilsiniz. Şüphe etmedik ve bu ülkenin dört bir yanından destek geldi. Kemiklerimize işlemiş bir şey var. ABD halkı biliyor, böyle bariz saldırı karşısında durursak dünyada bunun sonuçları olacak.

"Putın'ın savaşı durdurmaya niyeti yok"

Putin, Şubat'ta tanklarla saldırdı. Biz Amerikalılar olarak düzenli olarak silahlar sağladık. Yalnız yapmadık. ABD ve müttefik ve ortakları destek olduk. Yaptırım ve ihracat sınırlamaları uygulandı. 50'den fazla ülke 800'den fazla top sistemi verdi. Milyarca dolarlık bütçe yardımı yaptık. Milyonlarca Ukraynalıya yardımcı oluyoruz. Avrupa'da toplumlar evlerini ve kalplerini açtılar. ABD yüzlerce Ukraynalıya kapılarını açtı. Burada Ukrayna'nın başarısında bu destek kilit rol oynadı. Ukrayna, Rusya'nın beklentilerini her köşede boşa çıkardı. Putin'in savaşı durdurmaya niyeti olmadığını biliyoruz. Ulusal savunma yetki yasasını imzaladım. Savunma ekipmanlarını vermesini sağlayan bir yasaydı.

"Amerika yanınızda"

Rusya'nın ne yaptığını net söylemek lazım. Ukrayna'nın altyapısını vuruyorlar. Rusya kışı silah olarak kullanıyor. Masum Ukraynalı sivilleri hedef alıyorlar. Rusya'nın hesap vermesi için çabalarımız sürüyor. Bedelini ödeyecek. Bu yıl gereksiz birçok acı çektik. Amerika halkı her aşamada yanınızdaydı, ne kadar gerekirse yanınızdayız. Birlikte özgürlük ateşini yakmayı sürdüreceğiz.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise ABD'ye teşekkür ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi.

ABD halkına teşekkürler

Savaşın son 30 gününde yeni bir aşama başladı. Müttefik olduk ve buradaki toplantılarda bunu hissettim. Biden'a çok teşekkürler desteği için. Ukrayna'nın anlaşılma için verdiği destek için. Kişisel çabalarından ve adımlardan dolayı. Ortaklarını birleştirdi ve arkasına aldı. Kongreye de teşekkür etmek istiyorum. Onlardan da destek almayı umuyorum. Özgürlüğümüz için savaş devam ediyor. Biden yeni bir savunma paketi duyurdu. En güçlü unsur Patriot batarya sistemleri. Bu çok önemli bir adım. Hava sahamızı güvence altına alabileceğiz böylece. Çok iyi bir müzakere süreci oldu. Önümüzdeki yılki süreci ve hazırlıkları ele aldık. Kongre umuyorum ki bu paketi onaylayacaktır. Bu yatırımın her doları küresel güvenliğe gidecek.

"Halkımızı korumak zorundayız"

Görüşmelerde, Rusya terörüne nasıl direneceğimizi konuştuk. Halkımızı korumak zorundayız. Hukuki baskı nasıl yapılabilir bunu da konuştuk. Barış formülü olması çok önemli. biz spesifik adımlar önerdik. Barış zirvesi için formül önerdik. Savunma kapasitelerimizin güçlendirilmesi önemli. Daha fazla detay vermek istemiyorum ama tekrar Biden'a teşekkür etmek istiyorum.