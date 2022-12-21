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Beşiktaş ikinci yarı kabustan uyandı! Kartal 2-0 geriden geldi, turu geçti!

Beşiktaş ikinci yarı kabustan uyandı! Kartal 2-0 geriden geldi, turu geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, 4-2 kazanarak tur biletini kaptı ve son 16'ya kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Beşiktaş sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-2 kazandı. 

Karşılaşmanın 9 ve 15. dakikalarında Kemal Rüzgar'ın golleriyle Şanlıurfaspor 2-0 öne geçti. Başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi. 

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 67 ve 69. dakikalarda Cenk Tosun'un golleriyle 2-2 beraberliği yakaladı. Daha sonra 73. dakikada N'Koudodu ile 85. dakikada da Weghorts sahneye çıktı ve skoru 4-2'ye getirdiler. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 4-2 galip ayrıldı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Şanlıurfaspor turnuvaya veda etti.

Beşiktaş: 4 - Şanlıurfaspor: 2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl Usta

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Atiba (Dk. 29 Tayyip Talha Sanuç), Salih Uçan (Dk. 46 Weghorst), Muleka, Redmond, Dele Alli (Dk. 29 Gedson Fernandes), Muleka (Dk. 59 N'Koudou), Cenk Tosun

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer (Dk. 77 Semih Karadeniz), Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Mehmet Alp Kurt, Erkam Develi, Bünyamin Balat, Behlül Aydın (Dk. 59 Mustafa Durak), Mert Çapar (Dk. 77 Enes Tubluk), Kemal Rüzgar

Goller: Dk. 9 ve Dk. 15 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor), Dk. 67 ve Dk. 69 Cenk Tosun, Dk. 73 N'Koudou, Dk. 85 Weghorst (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 56 Emrecan Uzunhan, Dk. 61 Mehmet Yiğit (Beşiktaş)

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