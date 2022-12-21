Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamalarında, "Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe’de bir araya geldi. Erdoğan, Sall’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşıladı. Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Sall iki ülkenin bayrakları önünde poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadeleyi de ele aldık. Senegal ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yükseliş eğilimi gösteriyor. Enerji, çelik üretimi, hazır beton üretimi alanlarında projeler üstleniyoruz.

2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 gibi bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım.

Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.

Bugün Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz hizmet veriyor.

Senegal ile kalkınma planı gerçekleştiriyoruz. Eğitim alanında Senegalli öğrencilerimize lisans ve lisans üstünde burs vermeye devam ediyoruz. Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.