Putin, ateşle oynuyor! Son "nükleer" açıklaması ürküttü Ukrayna'yı 'Zirkon' ile vuracak

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Vladimir Putin'den korkunç bir açıklama geldi. Putin, SARMAT II nükleer füzelerinin çok yakında savaş için konuşlandırılacağını ifade etti. Rus lider ayrıca, ülkesinin 'durdurulamaz' denilen Zirkon hipersonik füzelerinin Ukrayna savaşında kullanılmaya başlanılacağını söyledi.

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Kremlin bu sabah Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya Savunma Bakanlığı'nda önemli açıklamalar yapacağını duyurmuştu. Putin'in merakla beklenen açıklaması az önce geldi. Rus lider konuşmasında Ukrayna'ya da NATO'ya da meydan okudu.

"Tüm görevler yerine getirilecek"

Putin askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada , hükümetin ordunun yanında olacağına dair önemli mesajlar verdi ve "NATO tüm potansiyeli Rusya'ya karşı kullanılıyor. Rusya askeri kapasitesini artırarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek." diye konuştu.

Dikkat çeken nükleer mesajı!

Savaşa hazır olma durumunun artırılması gerektiğinin altını çizen Putin, "Orduyu modern silahlarla donatacağız. Suriye'de elde ettiğimiz deneyimleri kullanılacak. NATO'yu en iyi şekilde analiz edeceğiz. SARMAT II füzeleri çok yakında savaş için konuşlandırılacak. Nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kısmi seferberliğin belirli sorunları ortaya çıkardığını belirten Rus lider, "Eğitilen 150 bin yedek asker durum için yeterli. Finansal konularda herhangi bir sıkıntımız yok. Silahlı kuvvetlere istedikleri kadar destek verilecek." ifadelerine yer verdi.

"Durdurulamaz" denilen füzeleri Ukrayna savaşında kullanacak!

Putin daha önce 'durdurulamaz' diye nitelendirilen Zirkon hipersonik füzelerinin Rusya Ukrayna savaşında kullanılacağını dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik füze sisteminin, Rus kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağını vurgularken Avangard füze sistemine ait görüntüler Avrupa'da adeta deprem etkisi yaratmıştı.

İngiliz medyası füze sisteminin görüntülerine yer verdikleri haberlerinde 'Avangard canavarı' ifadesine yer verdimiş ve bunu Rusya'nın Batı'ya son tehdidi olarak yorumlamıştı.

Ses hızından 27 kat fazla hızla hedefi vurabiliyor Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk olarak 2018'de tanıttığı Avangard hipersonik Füze Sistemi, ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor. Ölümcül silah hipersonik uçuş, yön ve irtifa manevraları yapma ve her türlü füze savunmasını aşma yeteneğine sahip.

Dünyadaki bir yeri 30 dakikadan kısa sürede vurabilir

Moskova, Avangard'ın dünyadaki herhangi bir hedefi 30 dakikadan daha kısa sürede vurduğunu iddia ediyor ve diğer Rus silahlarında olduğu gibi Batı'nın bunu durdurmak için hiçbir seçeneği olmadığını vurguluyor.

Şoygu: Ukrayna'nın askeri potansiyeli yok oluyor

Putin'den sonra söz alan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya güçlerinin aktif olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini yok ettiğini söyleyerek Batı'yı Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye çalışmakla suçladı.

Silahlı kuvvetlere 300 bin yedek asker katan son seferberlik hamlesinin ülke ve ordu için ciddi bir sınav olduğunu, ancak Rusya'nın muharebe kabiliyetini artırdığını altını çizen Şoygu, ülkesinin Ukrayna'daki halkı soykırım ve terörden kurtarmak için savaş açtığını öne sürdü.

Lavrov: Ankara ile görüşüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 45. Dışişleri Bakanlar Zirvesine gönderdiği video mesajda, 'Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz' dedi.

Lavrov, "Ülkemiz, Karadeniz bölgesinin ekonomik potansiyelini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği'nden kimsenin soruşturmadığı kuzey akım boru hatlarına sabotajlarla bağlantılı olarak kuzeyden Rus gazının taşınması durdu. Bu koşullar altında ilgili tüm alıcılara Karadeniz üzerinden tedarik sağlıyoruz. Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması konusunda Ankara ve diğer yabancı meslektaşlarımızla görüşüyoruz" dedi.