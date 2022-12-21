Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'in 15'inci haftası Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Dev derbiyi yönetecek hakem TFF tarafından açıklandı. Mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak... 15'inci haftada diğer maçları yönetecek hakemler ise şöyle:

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Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Ligin 15. haftasında oynanacak maçın tarihi 24 Aralık Cumartesi saat 19.00...

Derbi heyecanına az zaman kala bu dev maçı yönetecek hakem de belli oldu. Trabzon'da oynanacak derbide Halil Umut Meler görevlendirildi.

Bir ilk oldu

Ayrıca 15'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler dijital atama yöntemi ile belirlenirken ilk kez kulüp başkanları da dijital atama anlarına tanıklık etti.

Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın diğer karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ise şöyle:

23 Aralık Cuma

20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

24 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka

25 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen