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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'in 15'inci haftası Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Dev derbiyi yönetecek hakem TFF tarafından açıklandı. Mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak... 15'inci haftada diğer maçları yönetecek hakemler ise şöyle:

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Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Ligin 15. haftasında oynanacak maçın tarihi 24 Aralık Cumartesi saat 19.00...

Derbi heyecanına az zaman kala bu dev maçı yönetecek hakem de belli oldu. Trabzon'da oynanacak derbide Halil Umut Meler görevlendirildi.

Bir ilk oldu

Ayrıca 15'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler dijital atama yöntemi ile belirlenirken ilk kez kulüp başkanları da dijital atama anlarına tanıklık etti.

Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın diğer karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ise şöyle:

23 Aralık Cuma
20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

24 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka

25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

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