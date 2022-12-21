Otobüse binip gitti! 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor

ANTALYA’nın Serik ilçesinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve bir otobüse binip ortadan kaybolan 49 yaşındaki kadın için ekipler seferber oldu.

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Evli ve 2 çocuk annesi Serpil Arıkan (49), dün sabah hava almak için dışarı çıktı. Otobüse binerek mahalleden ayrılan Arıkan, bir daha evine dönmedi. Aile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. En son Aksu ilçesinde görüldüğü tespit edilen Arıkan’ı bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

"Bulsunlar eşimi"

Serpil Arıkan’ın eşi Ali Arıkan, “Aksu’da görülmüş en son. Jandarmaya, polise haber verdik. Bulsunlar eşimi. Gören duyan olursa bize yardımcı olsun, haber versin” dedi.

Arıkan'ın kayınvalidesi Fatma Arıkan ise, gözyaşları içinde gelininin bulunup getirilmesini istedi.