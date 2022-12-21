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İzmir'de kadın otobüs şoförünü darp etti! İşte verilen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de kadın otobüs şoförünü darp etti! İşte verilen ceza

İzmir'de, kadın otobüs şoförünü darbettiği ve belediye otobüsüne zarar verdiği gerekçesiyle dava açılan sanığın cezası belli oldu.

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İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan G.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Müşteki avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "hakaret", "kamu malına zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanık G.Y, otobüs şoförünü darbetmediğini ileri sürerek, "Kamu malının zararını da giderdim. Olanlar için çok pişmanım." dedi.

Hakim, "hakaret" ve "darp" suçlarından 10'ar ay, "kamu malına zarar vermek" suçundan da 1 yıl olmak üzere sanığı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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