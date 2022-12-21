Kovulan Elon Musk Twitter CEO'luğundan istifa etti mi? Kararını ilan ettiği 'aptal' twiti olay oldu

Twitter'ın sahibi Elon Musk, yaptığı ankette kullanıcılara istifa edip etmemesi gerektiğini sormuştu. Twitter ahalisi yüzde 57.5 oy oranıyla Elon Musk'u kovdu. Herkes anket sonrası Elon Musk'un sözünde durup durmayacağını merak ediyordu. Elon Musk sonunda kararını ilan etti: İşi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim!

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Elon Musk istifa anketi sonrasında beklenen duyuruyu yaptı. Twitter ahalisi tarafından işten kovulan Elon Musk, verdiği sözü tutacağını söyledi. Elon Musk, "İşi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! " duyurusu yaptı.

Twitter Elon Musk'ı kovmuştu

Sosyal medya devi Twitter'ın patronu Elon Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." paylaşımında bulunmuştu. Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullandı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.

Musk, anketi başlattığı tweetinde çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmiş, sonraki bir paylaşımında da "Ne dilediğine dikkat et çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullanmıştı.

Twitter için aptal bir CEO bulursam...

Elon Musk twitter anketi bittikten 2 gün sonra kararını ilan etti. Elon Musk sözünü tutup istifa edeceğini şu sözlerle duyurdu:

-İşi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Bundan sonra sadece yazılım ve sunucu ekiplerini çalıştıracağım.

Görevinin geçici olduğunu söylemişti

Ekim ayında şirketi 44 milyar dolara satın alan Musk, daha önce CEO olarak görevinin geçici olacağını söylemişti.