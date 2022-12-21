Türkiye geneli ve Z kuşağı anketinden çok farklı! ORC 6 ilin anketini yayınladı hesaplar altüst olacak

TÜRKİYE 2023 Haziran ayında seçimlere gidecek. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında geçecek olan 2023 seçimleri büyük önem taşıyor. Peki bu pazar seçim olsa hangi ittifak kazanır? ORC Araştırma bu kez 6 ilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankette; Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de seçmenin tercihleri soruldu.