Türkiye geneli ve Z kuşağı anketinden çok farklı! ORC 6 ilin anketini yayınladı hesaplar altüst olacak
TÜRKİYE 2023 yılı Haziran ayında seçime gidecek. Daha önce Z kuşağı ve kadın seçmenlerle ilgili bomba anketler yayınlayan ORC, bu kez il bazlı seçim anketi yaptı. ORC anketi Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de yapıldı. 6 ilde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin 2018 seçimlerine kıyasla oylarında büyük değişim oldu. Türkiye geneli anket sonuçlarından da çok farklı bir tablo ortaya çıktı.
TÜRKİYE 2023 Haziran ayında seçimlere gidecek. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında geçecek olan 2023 seçimleri büyük önem taşıyor. Peki bu pazar seçim olsa hangi ittifak kazanır? ORC Araştırma bu kez 6 ilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankette; Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de seçmenin tercihleri soruldu.
Ankete katılanlara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. ORC'nin sosyal medya hesabından paylaştığı altı ilde gerçekleştirdiği anket sonuçları ittifaklar arasındaki tüm planları değiştirecek nitelikte. Türkiye Geneli anket sonuçlarından çok farklı gelen il anketi seçmen tercihinin yerel bazdaki değişimini ortaya koydu.
15-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Eskişehir ilinde; Ak Parti'nin 8,2 Puan MHP'nin 4,8 Puan oy kaybettiği CHP'nin 2,6 Puan İYİ Parti'nin ise 7,2 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.
14-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Sivas ilinde; Ak Parti'nin 8,3 Puan MHP'nin 8,7 Puan oy kaybettiği CHP'nin 2,6 Puan İYİ Parti'nin ise 5,7 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.