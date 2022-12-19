Elon Musk anket sonuçları bomba! Twitter ahalisi CEO anketinde Elon Musk'a şok yaşattı

Twitter'ı 44 milyara satın alan Elon Musk, her adımı ile olay oldu. Bazı hesaplara getirdiği yasakla tepkilerin odağı olan Elon Musk, 'otokrat' eleştirilerinden kurtulmak için bir anket başlattı. Elon Musk twitter ahalisi bu ankette CEO'luğu bırak derse görevden ayrılacağına söz verdi. Elon Musk'ın anketine 15 milyondan fazla kişi katıldı. Elon Musk'un anket sonuçları ise bomba oldu.

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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlattı ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti. Pazar günü başlattığı ankete bugün saat 12.00 itibariyle katılım sayısı 15.375.578 oldu. Elon Musk'un anketi bugün Türkiye saatiyle 14.00'da sona erecek.

Elon Musk anket sonuçları şöyle:

Elon Musk satın aldığı Twitter'da yaptığı ankette "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." diye sordu. Saat 12.00 itibariyle ankete katılanların yüzde 57,3'ü Elon Musk'ın CEO görevini bırakmasını istedi. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 42,7'de...

Elon Musk ciddiyim

Elon Musk anket sonuçlarına uyacağını söylemişti. Şu ana kadar ortaya çıkan tablo da Twitter ahalisinin Elon Musk'ı istemediğini ortaya koydu. Elon Musk, anketten aldığı ilk sonuçlar sonrasında yeni twitler atarak, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirterek, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

Elon Musk son paylaşımında ise, "Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir." diye yazdı. Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Elon Musk en son hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu olmuştu.