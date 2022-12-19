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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

2023 asgari ücret yarın belli olacak. Milyonlar Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak kararı beklerken Bakan Vedat Bilgin'den kritik bir açıklama geldi. Bakan Bilgin "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücret çalışmalarına ilişkin konuştu.  Bilgin, "Yarın Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı var. Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." diye yanıtladı.

"Çalışanların daha fazla beklentisi var"

"Esnafın yaklaşımı nasıl?" sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Yanında eleman çalıştıran esnaflara da sordum, doğrudan doğruya çalışan gençlere de sordum. Tabii ki çalışanların daha fazla beklentileri var, esnaf da 'ödeyebileceğimiz bir şey yapın ki biz de ödeyebilelim, iş yerimiz açık kalsın' diyorlar. Daha çok tabii biz burada, bugünkü enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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