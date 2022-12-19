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İzmir'de doktor intihar etti! Eve giren sağlık ekipleri doktoru korkunç halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de doktor intihar etti! Eve giren sağlık ekipleri doktoru korkunç halde buldu

İZMİR'de bir doktor eşinin şehir dışında olduğu sırada kendisini asarak intihar etti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İzmir’de görev yapan 37 yaşındaki doktor, evinde intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli doktor Kadir Çoşkun (37) evinde eşinin şehir dışında olduğu sırada kendisini asarak intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çoşkun’un cansız bedeniyle karşılaştı. Çoşkun’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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