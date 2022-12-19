Kanalda çuvallarda bulundu! Vatandaşlara mı yedirdiler mide bulandırdı
ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki görüntü mide bulandırdı. Atık su kanalında, bir kısmı çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu.Abone ol
Atık su kanalında hayvanlara ait atıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden belediye ekipleri, bir kısmı çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşeğe ait baş ve kemikle karşılaştı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kanaldaki kalıntıların temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.