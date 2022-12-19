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ABD'den kalkış yapan uçakta büyük korku! 36 kişi yaralandı durumu ciddi olanlar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den kalkış yapan uçakta büyük korku! 36 kişi yaralandı durumu ciddi olanlar var

ABD'nin Arizona eyaletinden Hawaii'nin başkenti Honolulu'ya giden uçaktaki yolcular dehşeti yaşadı. Uçağın türbülansa girmesiyle 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

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ABD’deki yerel ve ulusal medyada yer alan bilgilere göre, Honololu’daki havalimanına yaklaşık 30 dakika mesafede nadir rastlanan bir türbülansa kapılan uçaktaki 278 yolcu ve 10 mürettebattan 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hawaiian Air, Twitter paylaşımında, Airbus A330 tipi yolcu uçağında yaşanan olayı doğrularken, yaralı sayısı hakkında rakam belirtmedi.

Hava yolu firması, “yaralılara havalimanında ilk müdahalenin yapıldığını ve bazılarının daha fazla bakım için hızla yerel hastanelere nakledildiğini” kaydetti.

Ciddi derecede yaralananlar var

Honolulu’daki yerel hastanedeki sağlık görevlileri, aralarında 14 aylık bir bebeğin de olduğu 36 yaralıdan bazıları için başından ciddi darbe alma, kesikler, morluklar, mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi teşhislerde bulundu.

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