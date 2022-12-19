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Messi milli takımı bırakıyor mu? Dünya Kupası zaferinden sonra resmen açıkladı

Messi milli takımı bırakıyor mu? Dünya Kupası zaferinden sonra resmen açıkladı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin oldu. Penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'in 36 yıllık hasreti sona erdirdi. Bu zaferden sonra milli formayı bırakması beklenen Lionel Messi, "Kariyerimin sonlarında harika bir zafer oldu. Emekli olmayacağım. Şampiyon futbolcu olarak biraz daha oynamak harika olacak" diyerek hayranlarını sevince boğdu.

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2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı.

"Birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum"
35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.

Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim." dedi.

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