BIST 5.214
DOLAR 18,62
EURO 19,73
ALTIN 1.072,92
HABER /  SPOR

Arjantin maçı sonrası Mbappe'nin zor anları! Emmanuel Macron teselli etti

Arjantin maçı sonrası Mbappe'nin zor anları! Emmanuel Macron teselli etti

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’e yenilenen Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teselli etti.

Abone ol

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Kupası’nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu’nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti.

Macron’un penaltı atışları sonrası Kylian Mbappe’yi sarılarak teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Elon Musk ile bir araya geldi
2022 Dünya Kupası'nda gol kralı belli oldu: Mbappe'ye kupa tesellisi!
2022 Dünya Kupası'nda gol kralı belli oldu: Mbappe'ye kupa tesellisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerle bir araya geldi! Önemli açıklamalar
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Katar'da muhteşem final! Mbappe'nin çabası yetmedi, Messi'li Arjantin şampiyon oldu
Katar'da muhteşem final! Mbappe'nin çabası yetmedi, Messi'li Arjantin şampiyon oldu
Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırdı
Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırdı
TFF 2. Lig olaylı maç! Sahaya yabancı maddeler yağdı maç tatil edildi
TFF 2. Lig olaylı maç! Sahaya yabancı maddeler yağdı maç tatil edildi
Rusya'nın Belgorod kentine roket düştü: Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın Belgorod kentine roket düştü: Ölü ve yaralılar var
Semenyo'nun peşine düştüler! Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip
Semenyo'nun peşine düştüler! Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Dünya Kupası finali için Katar’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Dünya Kupası finali için Katar’da
Devlet Bahçeli'den flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı! Saraçhane tiyatrosu tutmaz
Devlet Bahçeli'den flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı! Saraçhane tiyatrosu tutmaz
Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması
Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması