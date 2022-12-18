BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,77
ALTIN 1.074,86
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Dünya Kupası finali için Katar’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Dünya Kupası finali için Katar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya geldi.

13:30'da Doha'ya hareket etmişti
Atatürk Havalimanı'ndan özel uçak "TC-CAN" ile TSİ 13.30'da başkent Doha'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililerce uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gitti.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı! Saraçhane tiyatrosu tutmaz
Devlet Bahçeli'den flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı! Saraçhane tiyatrosu tutmaz
Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması
Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Brüksel'de önemli temaslar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Brüksel'de önemli temaslar
Benzema iddiası! Macron'un Dünya Kupası finalini fırsata çevirme planına darbe
Benzema iddiası! Macron'un Dünya Kupası finalini fırsata çevirme planına darbe
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal
Konser sonrası dövülerek yoğun bakıma kaldırılan müzisyen meğer! Çocukluk arkadaşı açıkladı
Konser sonrası dövülerek yoğun bakıma kaldırılan müzisyen meğer! Çocukluk arkadaşı açıkladı
Trafik sigortasında bu tuzağa düşmeyin! Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
Trafik sigortasında bu tuzağa düşmeyin! Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
Ve korkulan oldu! Bir ilde salgın 6 bin çocuk okula gidemedi
Ve korkulan oldu! Bir ilde salgın 6 bin çocuk okula gidemedi
Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında kritik görüşme! Detaylar belli oldu
Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında kritik görüşme! Detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken alkollü yakalandı, konuştukça battı
Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken alkollü yakalandı, konuştukça battı
Mersin'de MHP'den gövde gösterisi! 3 binden fazla araç, yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturdu
Mersin'de MHP'den gövde gösterisi! 3 binden fazla araç, yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturdu