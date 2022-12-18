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Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında kritik görüşme! Detaylar belli oldu

Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında kritik görüşme! Detaylar belli oldu

Türkiye, Almanya ve Yunanistan arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura Brüksel'de geçtiğimiz cuma günü üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.

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