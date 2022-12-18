Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında kritik görüşme! Detaylar belli oldu

Türkiye, Almanya ve Yunanistan arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura Brüksel'de geçtiğimiz cuma günü üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.